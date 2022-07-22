Даже двигатели и вертикальные стабилизаторы взаимозаменяемы с правой и левой стороны самолета.

Руководство ВВС США подняло вопрос о возможности обучения украинских пилотов и ​​предоставления Украине американского парка штурмовиков A-10 Warthog. Об этом сообщает New York Times.

Издание отмечает, что в этой идее много смысла как с точки зрения потребностей Украины, так и для интересов американских ВВС. Штурмовики А-10 разрабатывали в годы Холодной войны специально для поражения наземных целей и прежде всего — для борьбы с советскими танками и артиллерией.

Благодаря исключительной живучести, простоте обслуживания, низкой стоимости полета и доказанной боевой эффективности, он до сих пор в строю США. И списать его окончательно не планируют как минимум до 2040-х годов.

Его легендарное время пришлось на операцию "Буря в пустыне", где эти штурмовики записали на свой счет 900 танков, 1200 артсистем и 2000 других машин, а также продемонстрировали высокую летную готовность на уровне более 90%, что значительно превышало возможности других самолетов США.

В то же время, A-10 имеет исключительное преимущество над советским Су-25 в том, что имеет полный арсенал высокоточного вооружения. Это и противотанковые ракеты AGM-65 Maverick с дальностью полета около 30 км и действием выстрелов, а также высокоточные бомбы JDAM.

Еще одно крайне важное преимущество "Хаймарсов с крыльями" – отсутствие высоких требований к взлетно-посадочным полосам, потому что он может базироваться даже на грунтовых аэродромах. А также крайне простое обслуживание "в поле", потому что его ремонт максимально упрощен. Даже двигатели и вертикальные стабилизаторы взаимозаменяемы с правой и левой стороны самолета.

Идею передать Украине боевые самолеты на этой неделе озвучил глава ВВС Фрэнк Кендалл. При этом начальник штаба американских ВВС генерал Чарльз Браун на Форуме по безопасности допустил возможность передачи Украине боевых самолетов, причем, скорее всего, не российских.

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