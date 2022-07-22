Германии следует начать поставлять тяжелое вооружение Украине напрямую и отказаться от так называемых круговых поставок.

Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, передает DW.

"Мы должны найти в себе мужество признать, что круговые поставки работают не так, как мы себе представляли, и соответственно должны вместо них перейти к прямым поставкам", — заявила Штрак-Циммерман.

До этого комитет Бундестага по обороне призвал канцлера как можно скорее созвать "Национальную конференцию по Украине", чтобы согласовать дальнейшие действия с целью помощи Украине. В нем должны принять участие представители правительства, вооруженных сил, промышленности и профсоюзов.

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