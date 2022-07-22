Нацгвардейцы задержали в столице двух мужчин, собиравших информацию для врага, в частности, снимали месторасположение военнослужащих.

Об этом сообщило Северное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии Украины.

"При выполнении служебно-боевых задач гвардейцы задержали гражданина, который осуществлял фото и видео съемку военнослужащих и место их расположения. При себе данное лицо имело устройство для отстрела резиновыми пулями Форт-12 с просроченным разрешением на ношение оружия", - говорится в сообщении. .

Мужчину передали работникам СБУ для последующего выяснения всех обстоятельств.

В тот же день около полуночи военнослужащие задержали 51-летнего жителя Донецка, который делал фото вблизи контрольно-пропускного пункта и прилегающей территории. При себе у мужчины были документы одного из российских предприятий.

Во время проверки мобильного телефона мужчину нацгвардейцы выяснили, что он активно переписывался и звонил по телефону на российские номера, а также общался в чатах пророссийских групп в телеграмм-каналах. Задержанный передан работникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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