Полученная Украиной в рамках военной помощи дальнобойная артиллерия западных стран наносит существенный вред российским войскам. Поэтому рф активизировала информационную кампанию, чтобы сорвать поставки.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

По его словам, дальнобойные артиллерийские и ракетные системы, полученные Вооруженными силами Украины от стран Запада, "наносят боль" составам и логистическим объектам войск рф.

"Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня – сорвать поставки оружия, дискредитировав Вооруженные силы как надежного партнера и пользователя", – написал Подоляк.

Россия делает все, что распространит среди западного сообщества примитивы о том, что поставляемое Украине оружие попадает на черный рынок.

При этом, подчеркнул Подоляк, реальность совсем другая.

По его словам, Украина обеспечила полный контроль и информирование партнеров на всех этапах снабжения и использования оружия.

Напомним, ранее были названы две основные цели для ВСУ на Донбассе, куда нужно бить HIMARS.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.