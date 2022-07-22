Полученная Украиной в рамках военной помощи дальнобойная артиллерия западных стран наносит существенный вред российским войскам. Поэтому рф активизировала информационную кампанию, чтобы сорвать поставки.
Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter.
По его словам, дальнобойные артиллерийские и ракетные системы, полученные Вооруженными силами Украины от стран Запада, "наносят боль" составам и логистическим объектам войск рф.
"Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня – сорвать поставки оружия, дискредитировав Вооруженные силы как надежного партнера и пользователя", – написал Подоляк.
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Россия делает все, что распространит среди западного сообщества примитивы о том, что поставляемое Украине оружие попадает на черный рынок.
При этом, подчеркнул Подоляк, реальность совсем другая.
По его словам, Украина обеспечила полный контроль и информирование партнеров на всех этапах снабжения и использования оружия.
Напомним, ранее были названы две основные цели для ВСУ на Донбассе, куда нужно бить HIMARS.
Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.