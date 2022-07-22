Фронтовик Кирилл Сазонов об опыте боев с орками под Лисичанском.

"У них ротация раз в неделю. Приходит новое пополнение с новыми офицерами. Это очень видно, потому что меняется тактика всегда. Во-вторых, они ищут хитрые тропинки, проходы через зеленку, овраги. То есть те позиции, о котрых знали те, кто был до них. Они ищут и находят в первый раз и радостно по ним крадутся, думая, что мы их не знаем. А на самом деле они уже пятые идут по этой тропинке - мы уже ее знаем. она уже простреленна.

В первый день они кидаются на нас бодро, в полный рост. Видимо, их отправляют на Лисичанск и промывают мозг тем, что "ВСУ уже нет, сопротивление сломлено и там осталось три калеки, которые почти не стреляют. Поэтому вам повезло - вы пойдете без жертв, займете город, получите медаль и все будет отлично". И они радостно толпой бегут.

Мы их встречаем и оказывается, что нас не "три калеки" и стреляить мы умеем, к местности привыкли. И эта вся радостная толпа с офицерами располовинена. После этого неделю до ротации остатки стараются не вылазить и откровенно боятся", - говорит Кирилл Сазонов.

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