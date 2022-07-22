Украина с Турцией и ООН 22 июля подписала соглашение о безопасном вывозе зерна через Черное море.

Россия очень долго использовала блокаду морского экспорта как инструмент давления на Украину и Запад. Однако с подписанием соглашения у кремля будет меньше возможностей для шантажа.

Украинские порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" разблокируют для вывоза зерна и продовольствия.

Контроль за портами остается за Украиной.

Соглашение будет действовать в течение 120 дней со дня подписания и может быть продлено на тот же период, если одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие.

Под эгидой ООН будет создан Совместный координационный центр, в состав которого должны войти представители Турции, Украины, ООН и россии.

Документ не предусматривает ослабление санкций в отношении россии и не влияет на действия ВСУ на фронте.

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