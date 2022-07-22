Украина как государство готово помочь Молдове избавиться от российских оккупантов непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", - отметил он.

Кроме того, Буданов прокомментировал новые заявления России о попытках захватить Одессу в следующем году.

"Я напомню украинскую пословицу - "дурак мыслью богатеет". Планы у них такие есть, планы и у нас есть. А что будет? Время покажет. Я снова повторю, все наши вопросы решим мы сами исключительно военным путем. То есть путем силы будем восстанавливать территориальную целостность по состоянию на 1991 год. Ничего иного не будет", – отметил он.

По его словам, россия продолжит делать свое, но ничего у нее в Украине не получится.

Напомним, ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заверил, что второго фронта не будет и ВСУ готовы выполнить все задачи, если будут провокации со стороны непризнанного Приднестровья.

Также сообщалось, что ранее военный эксперт Олег Жданов оценил риски нападения со стороны Приднестровья.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Институте изучения войны предупредили о новом наступлении на Одессу.