Свидетелем аварии стала Любовь Громова, но женщину похитили неизвестные. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, ссылаясь на показания местных.

Так, журналист получил письмо из оккупированной Луганской области с просьбой помочь найти пропавшую Любовь Васильевну Громову 1975 года рождения. По словам местных, 13 июля женщина стала свидетелем аварии - джип насмерть сбил мужчину.

Момент после аварии снял на видео сосед Громовой. На кадрах слышно, как Любовь описывает машину, устроившую ДТП, и называет ее номерные знаки.

Оказалось, что этот бронированный автомобиль недавно подарили в Ростове пропагандисту Сладкову. Об этом подарке сначала написали ростовские сайты, но теперь статья удалена, так как на фото виден номер машины.

"На следующий день видели, как приехала какая-то машина, вышли люди в военной форме с автоматами и ее куда-то увезли. Телефон не отвечает. Не знаем куда обращаться, в новой милиции молчат", - пишут знакомые и родные Громовой.

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