В Instagram супруга президента разместила свое фото с обложки испанского издания El País и рассказала об одном из фрагментов интервью для этой газеты. Следует отметить, что за несколько дней до этого разговора произошел ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

"Не уверена, что кто-то в мире может дать объективный ответ на такой вопрос. Ведь как объяснить, что кто-то отдает приказ попасть в здание, куда тысяча людей просто пришла за покупками? Как объяснить, что кто-то нажимает кнопку, зная, сколько там мам с детьми?", - рассуждает первая леди.

Во-первых, Зеленская ответила, что это не война, аргументированная политикой.

"Во всех «причинах», таких как выдуманная «денацификация», – ноль смысла. Нас просто хотят уничтожить как народ. Россиянам не нравится собственно факт нашего существования, наша любовь к свободе, наше сопротивление. Они хотели бы, чтобы мы были их подданными. Мы же хотим иметь будущее, в котором сможем существовать как нация и быть свободными", — убеждена супруга президента.

Она также подчеркнула, что это открытый террор, который россияне устраивают, чтобы никто и нигде не чувствовал себя в безопасности.

"Сеют страх, чтобы мы не смели поднять головы. Но россияне получают обратную реакцию: мы объединяемся и, несмотря ни на что, сопротивляемся и боремся за нашу жизнь", — резюмировала Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская принялась защищать русскоязычных в Украине.

Как сообщала Politeka, девочка, погибшая в Виннице, была героиней видео с Зеленской.

Также Politeka писала, что Елена Зеленская встревожила заявление о состоянии президента.