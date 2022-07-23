Саудовская Аравия и Ирак увеличивают объемы поставок сырой нефти в Европу на фоне постепенного отказа от российских энергоносителей, в том числе нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов, за первые три недели июля более 1 миллиона баррелей сырой нефти в день попадало в Европу с Ближнего Востока через трубопровод SuMed (соединяет Красное и Средиземное моря). Объемы поставок выросли примерно вдвое по сравнению с прошлым годом.

Большинство поставок уходит из Саудовской Аравии, однако Ирак тоже наращивает объемы. Кроме трубопровода, нефть могут снабжать танкерами через Суэцкий канал — в начале июля через него ежесуточно поступало 1,2 миллиона баррелей нефти. Канал в основном используют иракские компании.

По данным Bloomberg, в целом объемы поставок с Ближнего Востока в Европу выросли до 2,2 миллиона баррелей в день — это почти на 90% больше по сравнению с январем (последним полнолунием перед началом полномасштабной войны).

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