Удары по Антоновскому мосту и по мосту через реку Ингулец делаются с одной целью — блокада российской группировки в Херсоне.

Об этом говорит военный эксперт Игаль Левин.

"Встретить зиму, будучи блокированными от снабжения и поставок, не самая лучшая перспектива. Тысячи перебитых и тысячи пленных в руках ВСУ тоже не то, чего хотело бы российское командование.

Именно поэтому они сейчас перед мучительным выбором: покинуть Херсон или остаться вариться в грядущем большом котле.

И, да, пусть вас не смущают небольшие "дырочки" на мосту. Это предупреждающие прилеты. Но даже они ограничивают пропускную способность, так как эти удары разрывают натяжные тросы, тем самым превращая полотно моста в хрупкий настил", - отметил Игаль Левин.

Напомним, что ичкерийцы заявили о подготовке к боевым действиям в Чечне.

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