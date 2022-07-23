Глава Харьковской областной военной администрации рассказал об очередном факте сотрудничества местных чиновников с российскими оккупантами.
Об этом сообщает "Общественное Харьков" со ссылкой на Олега Синегубова.
"Руководитель отдельного территориального общества абсолютно согласилась на сотрудничество с рф и продала все ученические базы в их уже "министерство" для того, чтобы после завершения учебных заведений якобы выдавать какие-то другие, другого образца, дипломы оккупационного режима", - рассказал руководитель области.
Он напомнил, что такие документы не признает ни одна цивилизованная страна мира. Впрочем, Синегубов не стал уточнять, глава какой именно общины решила сотрудничать с рашистами.
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