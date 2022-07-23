Под Киевом в Броварах скрылась несовершеннолетняя девушка. 23 июля около 14 часов в полицию обратился отец пропавшей Валентины Бойко.

Мужчина рассказал о том, что 20 июля около 15 часов его несовершеннолетняя дочь ушла из дома в Броварах и до сих пор не вернулась.

Приметы Валентины: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темные, глаза голубые, нет верхнего первого зуба, девушка имеет шрам на левой брови.

Несовершеннолетняя была одета в черную трикотажную футболку, черные джинсы и черные кроссовки. При себе имеет салатовую сумку-бананку.

На поиски ребенка были оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области, в том числе работники Броварского районного управления полиции, уголовная полиция, ювенальная превенция, группа реагирования патрульной полиции и ГФТХ.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Броварское районное управление полиции по телефону +38 097 759 43 24", - говорится в сообщении полиции.