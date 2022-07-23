В Кремле заявили, что они якобы "не имеют никакого отношения" к ракетной атаке.
Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет TRT Haber.
В Турции обеспокоены тем, что этот инцидент произошел сразу после подписания соглашения об экспорте украинского зерна.
Он рассказал, что турецкую сторону о ракетном ударе, произошедшем утром 23 июля, проинформировал глава Минобороны Украины Алексей Резников. После этого Стамбул сразу связался с РФ для установления обстоятельств.
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"В контакте, который мы установили, россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают вопрос. Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после сделки по отгрузке зерна, нас очень беспокоит" , – добавил он.
Напомним, Украина подписала соглашение о вывозе зерна.
Впоследствии был массированый ракетный удар по Одессе, порт охватил пожар.
Кроме того, реакция генсека ООН на обстрел порта в Одессе возмутила общество: "Чтобы никого особо не раздражать".