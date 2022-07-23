Запад все еще не понимает, в какую игру играет Россия, а потому неоправданно ограничивает помощь Украине.

Об этом эмоционально написал в Twitter советник Конгресса США Пола Массаро.

"Не все еще понимают, по каким правилам играет Россия. Поможет вот такая блок-схема", – написал Массаро, приложив диаграмму с заголовком "Как понять, что Россия лжет": "Россия что-то говорит?" – "Да." – "Россия лжет".

В серии твитов Массаро несколько раз подчеркивает тезис, что "Россия всегда лжет".

"Договоренности с Россией стоят меньше, чем ничего", – пишет он.

Для большей доходчивости он повторил это в одном из твитов десять раз.

По его словам, настало время предоставить Украине дальнобойные ракеты HIMARS.

"Нужно избавиться от этой странной одержимости "эскалацией" и "Третьей мировой войной". путин в наших мозгах. Он удерживает нас, но мы не сдерживаем его", - пишет старший советник Конгресса.

Напомним, Украина подписала соглашение о вывозе зерна.

Впоследствии был массированый ракетный удар по Одессе, порт охватил пожар.

Кроме того, реакция генсека ООН на обстрел порта в Одессе возмутила общество: "Чтобы никого особо не раздражать".