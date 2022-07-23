Запад все еще не понимает, в какую игру играет Россия, а потому неоправданно ограничивает помощь Украине.
Об этом эмоционально написал в Twitter советник Конгресса США Пола Массаро.
"Не все еще понимают, по каким правилам играет Россия. Поможет вот такая блок-схема", – написал Массаро, приложив диаграмму с заголовком "Как понять, что Россия лжет": "Россия что-то говорит?" – "Да." – "Россия лжет".
В серии твитов Массаро несколько раз подчеркивает тезис, что "Россия всегда лжет".
"Договоренности с Россией стоят меньше, чем ничего", – пишет он.
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Для большей доходчивости он повторил это в одном из твитов десять раз.
По его словам, настало время предоставить Украине дальнобойные ракеты HIMARS.
"Нужно избавиться от этой странной одержимости "эскалацией" и "Третьей мировой войной". путин в наших мозгах. Он удерживает нас, но мы не сдерживаем его", - пишет старший советник Конгресса.
Напомним, Украина подписала соглашение о вывозе зерна.
Впоследствии был массированый ракетный удар по Одессе, порт охватил пожар.
Кроме того, реакция генсека ООН на обстрел порта в Одессе возмутила общество: "Чтобы никого особо не раздражать".