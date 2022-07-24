Польша создает сильнейшую из европейских стран НАТО сухопутную армию.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Россия не ударит по сильному… Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные силы", — цитируют вице-премьера Блащака СМИ Польши.

Польский политик подчеркнул, что москва не решится напасть на военно сильное государство. Глава Минобороны соседней страны указал, что Войско Польское должно быть столь многочисленным и столь сильным, чтобы само его существование отпугивало потенциального агрессора.

"Кремлевские властители не будут бить сильных, когда видят слабость, они атакуют. И по артиллерии, и по бронетанковой технике более сильного государства в Европе не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с россией и на севере, и, собственно, в военном плане, со стороны беларуси", — сказал Блащак.

По его словам, в этом году Варшава получит первую из заказанных в 2018 году зенитных установок Patriot. Также у Польши будет батарея, идентичная британской системе ближнего действия Sky Sabre. Кроме того, у поляков есть собственные «Перуны», которые хорошо зарекомендовали себя во время войны против россии в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.