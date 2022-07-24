Полицейские Ивано-Франковской области разыскивают Карину Жовтняк 1995 года рождения и Германа Мандриченко 2015 года рождения.

Об этом сообщают на Facebook-странице Нацполиции области.

Об исчезновении жены и ребенка в полицию обратился муж Карины Жовтняк.

Приметы женщины: рост — 170 см, спортивного телосложения, длинные русые волосы. На шее у Карины татуировки в виде короны и бриллианта, на животе — в виде пера.

Женщина вышла из дома в джинсовых шортах, черной футболке и белых кроссовках. У нее был рюкзак черного цвета и документы.

Приметы мальчика: рост – примерно 115 см, среднего телосложения, светло-русый. Был одет в серые шорты, черную футболку и синие галоши.

"Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске Карины Жовтняк и Германа Мандриченко, звоните по телефону на круглосуточную линию службы "102", — отметили полицейские.

Напомним, Под Киевом в Броварах пропала несовершеннолетняя девушка. 23 июля около 14 часов в полицию обратился отец пропавшей Валентины Бойко.