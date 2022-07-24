Полицейские Ивано-Франковской области разыскивают Карину Жовтняк 1995 года рождения и Германа Мандриченко 2015 года рождения.
Об этом сообщают на Facebook-странице Нацполиции области.
Об исчезновении жены и ребенка в полицию обратился муж Карины Жовтняк.
Приметы женщины: рост — 170 см, спортивного телосложения, длинные русые волосы. На шее у Карины татуировки в виде короны и бриллианта, на животе — в виде пера.
Женщина вышла из дома в джинсовых шортах, черной футболке и белых кроссовках. У нее был рюкзак черного цвета и документы.
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Приметы мальчика: рост – примерно 115 см, среднего телосложения, светло-русый. Был одет в серые шорты, черную футболку и синие галоши.
"Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске Карины Жовтняк и Германа Мандриченко, звоните по телефону на круглосуточную линию службы "102", — отметили полицейские.
Напомним, Под Киевом в Броварах пропала несовершеннолетняя девушка. 23 июля около 14 часов в полицию обратился отец пропавшей Валентины Бойко.