По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что на Слобожанском направлении враг продолжает вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения сил обороны в сторону государственной границы.

На Харьковском направлении враг вел огненное поражение наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационный удар возле Прудянки, Петровки и Явирского.

На Славянском направлении оккупанты обстреливают подразделения Сил обороны с применением всех имеющихся огневых средств.

Штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад. Противник ведет наступление неподалеку от Спорного, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонительных позиций враг обстреливал районы населенных пунктов. Отмечены полеты БпЛА противника в Краматорском районе.

Оккупанты нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и уходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Белогорки.

Напомним, названы самые уязвимые места оккупантов – «россии придется выбирать».

Кроме того, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".