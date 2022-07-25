«Артисты и «инфлюенсеры» - невероятная сила и кремль это хорошо понимает».

Об этом заявила супруга российского журналиста и публициста Александра Невзорова Лидия Невзорова, комментируя заявление известного певца Филиппа Киркорова о посещении Крыма.

Слова Лидии Александр Невзоров разместил в своем телеграм-канале.

Напомним, экс-супруг Аллы Пугачевой заявил, что едет с концертами в Крым и особенно будет ждать «наших героев».

«Я приглашаю на свой концерт раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях", - добавил певец.

В свою очередь Невзорова с недоумением призналась, что не понимает: такие заявления российские звезды делают из-за трусости или недалекого ума.

«Я вот смотрю на некоторых звезд и все не могу понять, они «за деньги», идейные, трусы или просто идиоты? Представьте себе, если бы с самого начала, все российские звезды, весь «бомонд» - все-все вступились бы за Украину. Как бы все сложилось, если бы они все говорили правду? Именно они могли бы «порвать» рейтинг путина, «как тузик грелку» и изменить ход событий. Если бы каждый артист, был «как Шевчук»», - отметила Невзорова, добавляя, что ведь многие люди оценивают происходящее именно через призму восприятия своих кумиров.

По словам Невзоровой, артисты и «инфлюенсеры» - огромная сила и Кремль это понимает.

«Ксожалению, «звезды» стали неотъемлемой и самой изощренной частью пропагандистской машины. Как обвинять простых, недалеких людей в бездействии, требовать от них какой-то сознательности, понимания и противостояния, если их поводыри открыто поддерживают терроризм, если «свет и цвет» страны - сволочи…», - подчеркнула супруга журналиста.

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