Директор музея истории Новой Каховки в Херсонской области Виктор Васильев с первых недель оккупации начал сотрудничество с российскими захватчиками.

Сейчас он называет себя "заведующим сектором пресс-службы" оккупационной "администрации Каховского района" и в этом качестве раздает интервью российским пропагандистам.

Не укладывается в голове, но сын этого человека погиб в боях за Украину.

Об этом рассказал законный городской голова временно оккупированной Новой Каховки Владимир Коваленко.

«Один член исполкома, староста, перешел работать, из депутатов – не слыхал. Начальник организационного отдела горсовета Роман Пашкевич, директор местного исторического музея Виктор Васильев перешли. Староста Днепрянского округа Виталий Гура перешел в Леонтьев», - рассказал Коваленко в интервью Украинской правде, перечисляя тех, кто пошел на сотрудничество с врагом.

Новая Каховка

Также он подтвердил, что сын Васильева погиб в начале марта, защищая Украину в Луганской области.

"Да, он был в 57-й бригаде, базировавшейся на территории нашего города", - сообщил Коваленко.

По словам мэра, у него не хватило духу подойти к Васильеву и спросить, как он так может.

«Но мне очень хотелось поставить ему фотографию сына на стол, и чтобы он каждую ночь смотрел ему в глаза», – подчеркнул городской голова Новой Каховки.

Также Владимир Коваленко отметил, что был знаком с Васильевым еще до войны.

«Да, он же был редактором нашей газеты, а еще раньше – офицером на Черноморском флоте. Он кругом был таким правильным, депутат одного или двух созывов, правда, от Партии регионов», - отметил мэр.

Новая Каховка

Добавим, что в это время Новокаховский горсовет уже уволил Васильева с должности директора музея.

Помимо работы в музее истории города Виктор Васильев занимался освещением деятельности городского совета на разных интернет-сайтах. В свое время он был главным редактором тогда еще коммунальной газеты городского совета "Новая Каховка", а в 2010-2015 - депутатом Новокаховского горсовета от Партии регионов.

Виктор Васильев

"Последние недели Виктор Васильев активно ездит вместе с российскими военными и другими местными коллаборантами по учебным заведениям и культуре нашей общины, запугивает их сотрудников и требует от них сотрудничать с орками. Также он говорит, что городской голова Владимир Коваленко и другие должностные лица городского совета в Новой Каховцы уже "никто", из-за чего все якобы должны следовать указаниям российских оккупационных властей", - рассказали сотрудники Новокаховского горсовета.

Напомним, оккупанты пошли в наступление - где сейчас идут тяжелые бои.

Кроме того, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".