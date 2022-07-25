Населённые пункты Луганщины враг обстреливает из истребителей, открывает огонь из реактивной и ствольной артиллерии, использует беспилотники.

Как сообщает руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне настраивались на краткосрочную войну с быстрой капитуляцией Украины, но по итогам более 150 дней они то захватывают Белогоровку, пытаясь улучшить тактическое положение, то уходят из нее.

«Это не то, о чем мечтала «вторая армия мира». Амбициозные намерения нарушили ВСУ», - подчеркнул Гайдай.

По его словам, с трех сторон российские войска пытались выйти на границу Луганской области, но повсюду отошли.

«Земля вокруг этих населенных пунктов напоминает планету с многочисленными кратерами – туда почти ежеминутно попадают снаряды», - добавил Гайдай.

Так, только за последние сутки врагом выпущены три ракеты, совершены три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела.

Кроме того, еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.

«Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донетчины, но пока «замерли» в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается – 24 июля снова отошли с потерями», - рассказал Гайдай.

Как вот на участках Верхнекаменка – Верхнекаменское, Белогоровка – Верхнекаменское и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка на Донетчине.

По его словам, по всем этим направлениям россияне не только не продвинулись, но и недосчитались навсегда оставшихся в украинской земле бойцов.

Напомним, на сторону врага перешел экс-регионал, сын которого погиб в боях за Украину.

Кроме того, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химмарсобоязнь".