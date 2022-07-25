В российском инфопространстве растет тревога по поводу провала в войне в Украине из-за успешных ударов ВСУ с HIMARS по главным узлам тылового обеспечения и управлению армии рф.
Об этом сообщается в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Маневренные высокоточные ракетные системы помогают ВСУ отражать российские артиллерийские атаки.
"Тревога в российском информационном пространстве продолжает расти, поскольку темпы российских операций замедляются перед успешными ударами украинских ракетных систем высокой мобильности (HIMARS) по ключевым российским материально-техническим и командно-управленческим узлам", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что пророссийские информационные источники называют появление в ВСУ установок HIMARS "поворотным моментом в войне".
В провластных Тelegram-каналах рф появляются сообщения, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и потенциально необратимое влияние на развитие будущих российских наступлений.
Аналитики считают, что российские войска вынуждены применять на поле боя различные тактики укрытия от HIMARS, в том числе меры маскировки и постоянного изменения местоположения группировок техники.
Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.
Как Politeka сообщала, ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов.
Также Politeka писала, на сторону врага перешел экс-регионал, чей сын погиб в боях за Украину.