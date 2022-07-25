Это может привести к началу доминирования конкурентов россии, таких как Китай и США.

Планы россии по экспорту своих вооружений рушатся из-за потерь российской армии в войне против Украины. Об этом пишет Foreigh Policy со ссылкой на данные американской разведки.

Как заявили представители Пентагона и разведки США, ожидается, что запланированная кремлем крупная продажа оружия в Африку пострадает из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Это лишает кремль серьезного источника доходов и может привести к замещению поставками оружия из Китая и США.

В частности, серьезные потери россией высокотехнологичной техники в Украине, в том числе сотен танков и вертолетов, приведут к значительному замедлению поставок оружия кремля в Африку.

По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на россию приходится почти половина основного экспорта вооружений в Африку, в основном она поставляет оружие в Алжир, Египет, Судан и Анголу.

Санкции против рф уже подорвали способность кремля пополнять запасы сложных деталей, таких как системы наведения и микрочипы, используемые в высокоточные боеприпасы.

В частности, агрессору будет сложно производить современные истребители, военно-морские платформы и космическое оборудование. Также страна столкнулась с препятствиями в ее усилиях по продвижению программы создания истребителя пятого поколения Су-57.

Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.

Как Politeka сообщала, ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов.

Также Politeka писала, на сторону врага перешел экс-регионал, чей сын погиб в боях за Украину.





