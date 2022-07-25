По словам юристов, положения ЕС о санкциях носят императивный характер, так что вероятность исключений из санкций для кондитеров "крайне низкая".

Европейские санкции ударили по российским кондитерам. Из-за этого российские производители сладостей планируют добиться от ЕС исключений из санкций.

Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на письмо Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" к своим участникам.

Основная проблема – эмульгаторы, которые используются при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов. Не все сырье можно заменить поставками из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока. Эмульгаторы и красители нельзя заменить без потери вкусовых качеств.

В Nestle (марки "Россия", KitKat, Nuts, Nesquik и пр.), Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др.), Mondelez (Milka, Alpen Gold, "Барни"), Ferrero (Nutella, Raffaello, Kinder) комментировать ситуацию не стали.

При этом, по словам юристов, положения ЕС о санкциях носят императивный характер, так что вероятность исключений из санкций для кондитеров "крайне низкая".

Ну что ж, российский человек должен страдать во имя безумных хотелок плешивого диктатора. Так что нечего жаловаться.

Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.

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