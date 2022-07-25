«За все время только мама одного оккупанта направила письменное подтверждение о готовности забрать сына из плена».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью «Радио Чикаго».

«У нас были десятки случаев, когда пленному дали возможность позвонить родственникам, а первым вопросом от мамы было: "А мне ничего не будет за то, что я с тобой разговариваю?". Не вопрос "Как ты?", "Что с тобой?"», - сообщил Арестович.

По его словам, даже та единственная мать, письменно заявившая о готовности забрать сына, так и не приехала.

«Очевидно, ее отговорили родственники», - предположил Арестович.

Представитель ОП напомнимл, что во время Первой Чеченской войны многие российские матери искали своих сыновей среди убитых и раненых. Однако с тех пор все изменилось.

"Однако теперь все совсем иначе. Нет ни одной матери (которая согласилась бы забрать тело погибшего – ред.), хотя им предлагалось забрать тысячи тел погибших, которые сейчас в украинских моргах. Даже не на обмен – просто заберите", - сообщил Арестович.

По его словам, есть немало историй о том, как россияне покупают автомобили за "гробовые" компенсации после смерти сына, мужа, отца или брата.

"И даже в перехваченных разговорах: "из него никакой пользы не было, а так хоть деньги получили". Поэтому Путин не просто оглупил россиян, он их разложил морально", - подчеркнул Арестович.

Отметим, что, по данным Генштаба ЗСУ, на утро 25 июля количество ликвидированніх оккупантов достигло 39 700.

Напомним, родители ликвидированного в Украине оккупанта, которые купили за «гробовые» деньги автомобиль, стали героями большого количества шуток и мемов в Сети.

Также сообщалось об уязвимых местах оккупантов и когда ВСУ пойдут в контрнаступление.

Тем временем певец Киркоров рвется в Крым поддержать раненных оккупантов.