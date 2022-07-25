Угроза западных санкций могла умерить пыл Китая от инвестирования в рф.

Китай прекратил финансирования и инвестиции в России по линии инициативы "Один пояс, один путь" в первом полугодии 2022 года. Причина – нежелание попасть под возможные санкции из-за войны рф с Украиной.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Шанхайского центра зеленых финансов и развития (GFDC).

Согласно отчету центра Green Finance & Development Center при Фуданском университете (Шанхай), впервые со времени запуска программы в 2013 году Китай не инвестировал в россию.

Отмечается, что замедляя инвестиции в россию, Китай углубил свои связи со странами Ближнего Востока вместо рф. В частности, в первом полугодии КНР заключила соглашения с Саудовской Аравией на 5,5 млрд долларов в сфере энергетики и строительства.

Стоит отметить, что "Один пояс, один путь" - инициатива КНР, глобальная стратегия развития инфраструктуры, принятая правительством КНР в 2013 году для инвестирования почти в 70 стран и международных организаций.

Она считается центральной во внешней политике Генерального секретаря Коммунистической партии Китая и лидера КНР Си Цзиньпина.

Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.

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Также Politeka писала, россия может лишится серьезного источника дохода в Африке.