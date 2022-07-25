Стало известно о новом успехе ВСУ в Херсонской области. Так, Вооруженные силы Украины в течение минувших суток взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры на Херсонщине. Врагу перерезают логистику.
Об этом свидетельствует информация руководства ОВА относительно оперативной ситуации по состоянию на утро 25 июля.
В сообщении сказано, что ВСУ не дали врагу продвинуться в селах Калиновской общины – Сухой Ставок, Андреевка, а также Великоалександровской общины – Давидов Брод, Белогорка, Брускинское.
В ОВА также отметили, что ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов "стабильно тяжелая". По информации обладминистрации, там продолжаются боевые действия.
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"Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блокпостов, жители области все пять месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию", - отметили в ОВА.
Стоит отметить, что британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.
Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.
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