Жители области все пять месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию.

Стало известно о новом успехе ВСУ в Херсонской области. Так, Вооруженные силы Украины в течение минувших суток взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры на Херсонщине. Врагу перерезают логистику.

Об этом свидетельствует информация руководства ОВА относительно оперативной ситуации по состоянию на утро 25 июля.

В сообщении сказано, что ВСУ не дали врагу продвинуться в селах Калиновской общины – Сухой Ставок, Андреевка, а также Великоалександровской общины – Давидов Брод, Белогорка, Брускинское.

В ОВА также отметили, что ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов "стабильно тяжелая". По информации обладминистрации, там продолжаются боевые действия.

"Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блокпостов, жители области все пять месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию", - отметили в ОВА.

Стоит отметить, что британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.

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