Стало известно о новом успехе ВСУ в Херсонской области. Так, Вооруженные силы Украины в течение минувших суток взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры на Херсонщине. Врагу перерезают логистику.

Об этом свидетельствует информация руководства ОВА относительно оперативной ситуации по состоянию на утро 25 июля.

украинские военные, бойцы ВСУ

В сообщении сказано, что ВСУ не дали врагу продвинуться в селах Калиновской общины – Сухой Ставок, Андреевка, а также Великоалександровской общины – Давидов Брод, Белогорка, Брускинское.

В ОВА также отметили, что ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов "стабильно тяжелая". По информации обладминистрации, там продолжаются боевые действия.

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"Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блокпостов, жители области все пять месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию", - отметили в ОВА.

Херсон - Украина

Стоит отметить, что британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.

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