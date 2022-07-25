Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что в россии очень спокойно относятся к гибели своих солдат на войне в Украине, настолько им задурманили головы. По словам эксперта, украинская сторона много раз призывала российских матерей забирать погибших сыновей, но они не хотят этого делать. Об этом Арестович рассказал в интервью "Радио Чикаго".

"У нас были десятки случаев, когда пленному дали возможность позвонить родственникам, а первым вопросом от мамы было: "А мне ничего не будет за то, что я с тобой разговариваю?". Не вопрос "Как ты?", "Что с тобой?". За все время только мама одного оккупанта направила письменное подтверждение о готовности забрать сына из плена, но, очевидно, ее отговорили родственники и она так и не приехала", - заявил Арестович.

Он также напомнил, что во время войны в Чечне российские матери искали своих сыновей среди убитых, раненых или пленных, но теперь все иначе – из Украины они не спешат забирать тела.

"Есть немало историй о том, как россияне покупают автомобили за "гробовые" компенсации после смерти сына, мужа, отца или брата. И даже в перехваченных разговорах: "из него никакой пользы не было, а так хоть деньги получили". Поэтому путин не просто оглупил россиян, он их разложил морально", - подытожил советник.

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