Генштаб ВСУ публикует лишь данные о потерях российской армии, которые можно подвергнуть, кроме того в них не учтены наемники и принудительно мобилизованные на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Контент-маркетинговое агентство Top Lead, опубликовав новую инфографику марафона к 5 месяцев российского вторжения.

«Потери российских сил составляют как минимум 74 700 человек. На самом деле российские потери больше, чем подает Генштаб каждое утро. Ибо Генштаб публикует данные о потерях русской армии. И то только о тех, которые можно точно подтвердить. А на стороне россии воюют еще и наемники частных военных компаний и граждане Украины, которых россия принудительно мобилизует на оккупированных территориях и заставляет воевать против Украины», говорится в сообщении со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и отчет Восточной правозащитной группы "Принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".

Также отмечается, что количество погибших наемников и мобилизованных на оккупированных территориях не очень точно и «реально их больше, но уверенно можно говорить о 74 700».

Добавим, что, по данным Генштаба ВСУ, к утру 25 июля количество убитых в Украине оккупантов достигло около 39 700.

Между тем, стало известно, что российские госпитали не могут справиться с количеством раненых солдат. Поэтому в России начали мобилизовать медицинских работников, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Напомним, в сети опубликовали фото подбитого судна оккупантов.

Также сообщалось, почему матери оккупантов не хотят забирать сыновей, ни из морга, ни из плена.

Кроме того Politeka.net писала, что британская разведка узнала о новых проблемах оккупантов.