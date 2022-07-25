Об этом сообщает Контент-маркетинговое агентство Top Lead, опубликовав новую инфографику марафона к 5 месяцев российского вторжения.
«Потери российских сил составляют как минимум 74 700 человек. На самом деле российские потери больше, чем подает Генштаб каждое утро. Ибо Генштаб публикует данные о потерях русской армии. И то только о тех, которые можно точно подтвердить. А на стороне россии воюют еще и наемники частных военных компаний и граждане Украины, которых россия принудительно мобилизует на оккупированных территориях и заставляет воевать против Украины», говорится в сообщении со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и отчет Восточной правозащитной группы "Принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".
Также отмечается, что количество погибших наемников и мобилизованных на оккупированных территориях не очень точно и «реально их больше, но уверенно можно говорить о 74 700».
Добавим, что, по данным Генштаба ВСУ, к утру 25 июля количество убитых в Украине оккупантов достигло около 39 700.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Не только не продвинулись, но и не досчитались бойцов: ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов
Брошены силы на поиски украинки с маленьким сыном: подробности от полиции
Украинцы набросились на Лазановского, который объявил сбор денег и уехал за границу: "Совести нет совсем!"
"Холостяк" Макацария устроил роскошную свадьбу с 20-летней красоткой в Грузии: первые кадры церемонии
Между тем, стало известно, что российские госпитали не могут справиться с количеством раненых солдат. Поэтому в России начали мобилизовать медицинских работников, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Напомним, в сети опубликовали фото подбитого судна оккупантов.
Также сообщалось, почему матери оккупантов не хотят забирать сыновей, ни из морга, ни из плена.
Кроме того Politeka.net писала, что британская разведка узнала о новых проблемах оккупантов.