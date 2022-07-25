Об этом
По данным волонтера, за ночь и утро 25 июля артиллерия 93 "Холодноярской" бригады Вооруженных сил Украины уничтожила от 5 до 7 танков противника, который "планировал очередной прорыв".
Данные о потерях уточняются.
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"Пока добрые люди спали и пили утренний кофе, артиллерия холодноярской бригады под Изюмом наваливала оккупантам. Обещала так сказать в секторе "автомобиль" на поле чудес. По предварительным данным только за ночь и утро поражено 5-7 танков противника, которыми планировали очередной "прорыв". Уточняются утраты противника. И да, это все благодаря помощи каждого из вас, кто помогают артиллеристам "глазами" и другими нужными вещами. Хотели прорваться, а получилось только порваться. Так мы их всех и учерноземим", - написал Доник в соцсети.
Напомним, на сторону врага перешел экс-регионал, сын которого погиб в боях за Украину.
Кроме того, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.
Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химмарсобоязнь".