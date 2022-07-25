Так, в эфире единого телемарафона Алексей Резников заверил, что когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации.

«А о том, что некоторые люди переехали и не встали на учет. Поэтому вручение повесток для мужчин призывного возраста означает, что они должны прийти в местный центр комплектации, показать документ и свериться, на учете или в резерве. Те вручения, это, прежде всего, наведение порядка», - соощил Резников.

По его словам, мобилизуют только по определенным специальностям.

Также министр подеркнул, что проблем с мобилизацией в Украине нет, а в армии по большому счету заполнены все необходимые позиции.

Кроме того, Резников выступил против вручения повесток за различные правонарушения: "это дискредитация армии и этого не должно быть".

Тем временем в Сети набирает популярности видео, на котором молодой парень, эмоционально обращась к украинцам, заявляет, что служба в ВСУ – это не наказание, а честь и это право еще надо заслужить.

Напомним, ранее сообщалось, сколько лет грозит украинцу, который получил повестку в военкомат и скрылся.

Также сообщалось, где чаще всего раздают повестки.

Ранее было опубликовано письмо-крик души бойца ВСУ.