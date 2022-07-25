Министр обороны Украины Алексей Резников в будущем, после победы, собирается совершить романтическое путешествие на Херсонщину, часть которой сейчас оккупирована.

Об этом, как пишет Politeka.net, Резников сообщил на своей странице в Facebook, рассказывая, что уже был там с любимой два года назад.

«Новая Каховка. Херсон. Два года тому назад. Мы с любимой еще вернемся на эти закаты. Всё будет Украина! Юля Зорий, счастлив благодаря твоему правильному ответу «да»!», - подписал Резников романтический кадр, на котором он целуется со своей избранницей.

В своем ответе Зорий заверила мужа, что это путешествие обязательно свершится: «В следующем году, на 3 годовщину, мы повторим наш маршрут: Каланчак, Новая Каховка, Херсон… потому что победа наша. Люблю очень».

Добавим, что 25 июня 2020 Резников женился на телеведущей Юлии Зорий.

Пара объявила о помолвке в феврале 2020 года, дату росписи пришлось переносить из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе, и этим быть полезными другим", – рассказывал тогда Резников.

Напомним, ВСУ добились нового успеха в Херсонской области.

Также сообщалось, что опубликована новая впечатляющая цифра потерь оккупантов.

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