Жителям оккупированного рф Северодонецка приходится готовить еду во дворах разрушенных многоэтажек, в городе нет света, газа и воды.

Российские пропагандисты сняли циничный ролик о жизни украинцев под оккупацией в Северодонецке. На него обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

На видео можно увидеть, как люди вынуждены готовить еду у костров, так как после прихода россиян были уничтожены все коммуникации.

Местным приходится печь хлеб во дворе дома и жарить пойманную в Северском Донце рыбу.

Пропагандист подошел к группе местных жителей и цинично восхитился: "Ой, а это что вы такое делаете? Это вы хлеб печете? Ничего себе! Потрясающе! Запах отличный. Рыба, оладки".

Украинский журналист с возмущением прокомментировал сюжет росТВ.

«В «освобождённом» от цивилизации Северодонецке, где нет света, газа и воды, люди во дворах разрушенных многоэтажек сами пекут хлеб на кострах и питаются пойманной в Северском Донце рыбой.

«Вы хлеб печёте? Ничего себе, потрясающе!» - восхищается российский пропагандист. Уничтожение 100-тысячного промышленного центра для него выглядит веселым и радостным событием. Русский мир как он есть. Мракобесие, смерть, апокалипсис», - отметил Казанский.

Напомним, на сторону врага перешел экс-регионал, сын которого погиб в боях за Украину.

Кроме того, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химмарсобоязнь".