Очень больших мощностей у них просто нет.

ВСУ взяли под огневой контроль логистические маршруты во временно оккупированной Херсонской области. Это позволяет наращивать преимущество украинских защитников на южном направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Такая ситуация привела к тому, что войска рф лишились возможности пополнять запасы боеприпасов на Херсонщине и вернуть все назад шансы у россиян невелики.

По ее словам, российские оккупанты используют привычную для себя практику и начинают везти боеприпасы и оружие под видом гуманитарных грузов. В то же время контроль ВСУ над логистическими маршрутами не позволяет врагу существенно пополнять резервы.

"Мы контролируем огневым контролем логистические маршруты и способы передвижения. Они пытаются скрыть подвоз боеприпасов под видом гуманитарных грузов. Это постоянная практика, которую мы знаем еще со времен таких действий на Донбассе. Но очень больших мощностей у них просто нет. Это также создает условия для того, чтобы наше преимущество было все больше", – сказала Гуменюк.

Напомним, ВСУ добились нового успеха в Херсонской области.

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