На сегодняшний день есть три "версии" российского диктатора - оригинал и два двойника. Двойники отличаются от оригинала и друг от друга чертами черепа.

Такое мнение в эфире программы "Власть & Влащенко" на YouTube выразил кандидат психологических наук и полиграфолог Дмитрий Попов.

Он провел исследование, в ходе которого измерил расстояния между разными частями черепа.

В результате Попов описал троих "владимиров путиных", которые появляются на публике, проводят встречи и делают заявления. Они, по словам психолога, реально отличаются друг от друга:

1.Бункерный вариант разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, министром обороны россии Сергеем Шойгу по поводу Мариуполя и вел тот самый совет национальной безопасности, где признавали суверенитет "ДНР" и "ЛНР".

2. Вариант, который был на параде 9 мая и Питерском экономическом форуме (июнь 2022 года).

3. Тот, который уехал в Иран и вручал звезды Героев труда режиссеру Никите Михалкову и худруку Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету за несколько дней до экономического форума.

Также психолог отметил, что исследовать тему двойников путина он начал после того, как увидел, что один из "клонов" российского диктатора не смог разговаривать с Меркель на немецком языке. А ведь настоящий путин достаточно длительное время служил в Дрездене, и неплохо говорит на немецком.

По его словам, крайне странно было также видеть путина, который на параде Победы садится к престарелым ветеранам на расстоянии меньше метра, ведь он панически боится заразиться.

"Так не бывает. Еще у оригинального путина правая сторона работает плохо (правая нога и правая рука). Это подтвердилось на видео с Шойгу. Правая рука вцепилась в стол. Путин испытывал боли. Это было видно на его лице. Схема как и в кино. Есть актер, есть дублер", - отметил эксперт.

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