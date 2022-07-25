Когда в Украину начало поступать вооружение из стран восточной Европы в виде старых советских танков и другой техники, оккупанты немного расслабились. Однако, сейчас ситуация кардинально изменилась, ведь на вооружение ВСУ пришла современная военная помощь из США. Об этом в интервью Politeka Online рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, российское военное командование не было готово к успешным атакам Вооруженных сил Украины по складам с боеприпасами на временно оккупированных территориях.

"Они не ожидали. Поэтому, кстати, такая волна возмущения была со стороны россиян. Они не ожидали, что нам реально дадут такое высокотехнологичное оружие. Их сначала успокоил первый этап этой войны, когда мы начали получать советские образцы вооружения от стран восточной Европы. Скорее всего они сделали вывод, что с танками Т-72 они бороться умеют, с советской артиллерией в составе Вооруженных сил Украины они тоже бороться умеют. А вот для них было очень больно противотанковые средства, когда мы за счет этого в ближнем бою жгли всю бронетехнику, которая есть. А вот когда мы начали получать высокоточное оружие, да, тут для них, для российского командования была большая неожиданность", - рассказал Жданов.

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