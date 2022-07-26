В Васильевке Запорожской области ежедневно растут очереди из людей, которые хотят выехать с оккупированной территории. Россияне пропускают от 20 до 150 машин в день, а это около 500 человек, но спрос на выезд значительно больше. В очередях уже умерли пять людей, так и не дождавшись возможности выехать. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона.

"Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь поднять митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке", - рассказал Федоров.

По его словам, представители украинской власти обращались в минобороны россии с просьбой организовать коридор для эвакуации жителей. Однако россияне цинично ответили, что желающих уехать на подконтрольную Украине территорию нет.

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