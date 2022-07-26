На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть клубы дыма и огня на месте ЧП, которое видно издалека.
Сообщается, что пожар вспыхнул в Буденновском районе города, на нефтебазе.
«Удачное попадание», «Красиво горит», - комментирую пользователи соцсетей видео.
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Отметим, ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что благодаря HIMARS уже уничтожено более 50 командных пунктов и складов боеприпасов противника.
По его словам, данные эффективные удары обрезают логистические цепочки россиян и лишают их способности вести активные боевые действия.
Об успешных ударах ВСУ по скоплению противника говорил и глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
«ВСУ держит оборону и успешно уничтожает склады, казармы, командные пункты россиян в Луганской области. У врага значительно ухудшилась логистика подвоза боеприпасов на фронт, а в атаку бросают наемников частных военных компаний», - сообщал Гайдай.
Добавим, что только за неделю украинские защитники уничтожили 21 склад, 17 баз и 2 командных пункта.
Напомним, в сети опубликовали фото подбитого судна оккупантов.
Также сообщалось, почему матери россиян не хотят забирать сыновей, ни из морга, ни из плена.
Кроме того Politeka.net писала, что британская разведка узнала о новых проблемах оккупантов.