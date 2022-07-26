Украинские самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационные удары по скоплениям живой силы и военной техники противника.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях, в вооруженных силах республики беларусь, была проведена тренировка по связи пунктов управления.

С территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки БпЛА по направлениям на Луцк и Ковель Волынской области.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Хреновки Черниговской области и Толстодубовой Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения наших войск.

На Харьковском направлении враг вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, нанес авиаудары возле Залимана и Мосьпанового.

На Славянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудары у Спирного и Серебрянки. Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" воины ВСУ успешно отбили и отбросили противника обратно.

На Бахмутском направлении враг совершает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов, нанес авиационных ударов у Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для врага потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении враг продолжает обороняться, сосредотачивает усилия на недопущении продвижения наших войск.

Напомним, в оккупированном Донецке горит нефтебаза.

Также сообщалось, почему матери россиян не хотят забирать сыновей, ни из морга, ни из плена.

Кроме того, Politeka.net писала, что британская разведка узнала новые проблемы оккупантов.