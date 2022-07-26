В американском штате Флорида в клинике скончался известный голливудский актер Пол Сорвино.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. О трагедии сообщила супруга Пола Сорвино:

«Наши сердца разбиты. Другого Пола Сорвино не будет никогда. Он был любовью всей моей жизни и одним из величайших исполнителей на экране и сцене».

Жизнь актера оборвалась в возрасте 83 лет. За свою долгую карьеру уроженец Бруклина сыграл более 120 ролей в кино и сериалах.

Наиболее известен по ролям Поли Сисеро в фильме «Славные парни» и сержанта Фила Серетта в телевизионном сериале «Закон и порядок».

В 1995 году он сыграл Генри Киссинджера в драме Оливера Стоуна «Никсон».

К числу известных фильмов с участием Сорвино также относятся «Дик Трейси», боевик «Новичок» с Клинтом Иствудом, триллер «Фирма» с Томом Крузом, «Ромео+Джульетта» с Леонардо Ди Каприо.

Двое из троих детей Пола Сорвино пошли по стопам отца и стали актерами. Дочь Пола Мира Сорвино даже получила премию «Оскар» за роль в фильме Вуди Аллена «Великая Афродита» (1995 год).

В Сети выражают слова скорби по поводу смерти Пола.

"Соболезнования семье и коллегам", "Пусть покоится с миром", "Нам будет нехватать его", - пишут поклонники.

Напомним, в ночь на 19 июля в клинике в Германии скончалась известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка.

Как оказалось, у любимицы телезрителей был рак.

Смерть Писанки ошеломила всех: как рядовых украинцев, так и ее звездных коллег.