Российские военнослужащие всех уровней, от обычных солдат до старших офицеров, дезертируют с поля боя и отказываются сражаться против украинской армии.

Об этом заявил высокопоставленный американский военный чиновник, передает пресс-служба Министерства обороны США.

"Военные россияне не понимают цели войны. По-прежнему мы наблюдаем растущие признаки проблем с дисциплиной и моральным духом в российской армии. Они все чаще бунтуют", - рассказал представитель американского оборонного ведомства о массовом жесте оккупантов.

В своих словах военный чиновник сослался на многочисленные аналитические и разведывательные отчеты, в которых имеется подробное описание того, как российские военнослужащие всех уровней, от обычных солдат до старших офицеров, дезертируют с поля боя и отказываются сражаться против украинской армии. Эти данные подтверждает украинская разведка.

"Мы продолжаем видеть это в раздумьях и разговорах с подтверждающими это украинцами", – уточнил военный чиновник.

По данным Генштаба ВСУ, российское военное командование не успевает восполнять потери своей армии. Кроме новобранцев массово отказываются воевать и нынешние оккупанты. К примеру, 150 "отказников" из Бурятии вернулись домой с войны.



Напомним, что эксперт рассказал, в чем главная уязвимость оккупантов перед HIMARS.

Как сообщала Politeka, россияне устроили ад украинцам, которые хотят покинуть оккупацию.

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