ООН называет депортированных украинцев беженцами, тем самым легитимизирует действия страны-агрессора.

Об этом заявила Елена Галушка, руководитель отдела международных связей Центра противодействия коррупции.

"Одно дело называть российскую агрессию российской агрессией, а есть еще один очень важный аспект, который касается этого называния вещей своими именами. ООН называет людей, которые были массово депортированы из Украины, вывезены в Сибирь и Дальний Восток, беженцами.

И вот этот факт того, что они сознательно называют этих людей беженцами, а не депортированными и насильственно вывезенными, легитимизирует деятельность россии. Потому что в противном случае, когда они называют депортированными – это обычно должно нести существенную ответственность со стороны рф.

Например, США недавно выпустили отчет, где они именно обвинили россию в том, что она вывозит людей, депортирует на свою территорию. Со стороны ООН мы такого не видим, и это фактически легитимизация действий россии.

Почему это происходит? Потому что россия до сих пор является членом Совбеза ООН и фактически любое решение относительно российской агрессии блокируется на уровне Совбеза по меньшей мере россией, а иногда и Китаем. Потому что россия использует свое влияние на другие страны, и очень много решений также блокируется на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Я не думаю, что это изменится в ближайшее время", - говорит Елена Галушка.

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