Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не подчиняются.
«Вчера россияне попали четырьмя ракетами, организовали два массивных артиллерийских обстрела и еще дважды применяли минометы там, где им удалось несколько приблизиться», - сообщил Гайдай, добавив, что оккупанты оставляют лишь пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов.
Гайдай подчеркнул, что российской армии безразлично, что будет в селе или городе завтра, что они калечат жизнь даже тем, кто их ждал все эти годы.
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«Уже почти месяц, как враг подошел почти на границу нашего региона, и чтобы ее пересечь, жертвует всеми резервами и сжигает села на Луганщине и Донетчине. Оккупантам не нужны люди – нужен референдум, скольких бы жителей они не убили и не оставили без крова», - добавил Гайдай.
Также глава Луганщины сообщил, что за прошедшие сутки отражены четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои продолжаются.
Между тем власти так называемой «ДНР» заявили, что они ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа.
В свою очередь в СБУ заявили, что еще трое боевиков т.н. «ДНР», которые воевали в составе России против Украины, проведут 15 лет за решеткой.
Их взяли в плен украинские защитники в конце марта во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Все они входят в незаконное вооруженное формирование российских оккупационных войск.
Напомним, у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении.
Также сообщалось, что оккупанты готовятся к наступлению сразу на два города.
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