Российское командование получает явно недостоверную информацию по ситуации во временно оккупированной Херсонской области с мест.

Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко.

"Накануне произошёл весьма забавный случай. В район н.п. Андреевка были отправлены две штурмовые группы из состава 237 дшп 76 дшд.

Бравые псковские десантники заехали в район уже контролируемый ВСУ так словно они у себя дома. А всё потому, что они так и думали, что находятся не на линии фронта или освобождённой украинской территории, а в тылу.

Чем это всё закончилось догадаться не сложно, но показательно то, что командование РОВ не владеет в полной мере информацией о том, где сейчас походит линия соприкосновения, которая весьма энергично движется", - пишет Коваленко.

Напомним, В море заметили подбитое судно оккупантов, что известно: "Судя по общему виду...".

Как сообщала Politeka, Пощечина кремлю: Китай впервые с 2013 года проигнорировал рф, деньги ушли в страны Ближнего Востока.

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