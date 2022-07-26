В Европе и США прошли митинги и пикеты Лиги Свободных Наций (ЛВН).

Подробно об этом сообщает InformNapalm.

Организация, объединившая представителей национальных и регионалистских движений россии, вывела на улицы сторонников независимости национальных республик и отдельных российских территорий.

Весомой частью активистов ЛВН являются политические эмигранты новой волны, активисты национальных движений, покинувшие рф уже в 2022 году.

Лига Свободных Наций смогла мобилизовать своих сторонников в Эстонии, Литве, Швеции, Германии, Нидерландах, Черногории, Великобритании, Чехии, Турции и США. География и привлечение участников с новейшей волны политической эмиграции указывают на растущий интерес к идеям независимости среди национальных и регионалистских движений внутри рф.

«Благодаря серии наших мероприятий, проведенных в течение всей недели порабощенных народов, удалось установить новые контакты как с нашими эмигрантами, так и с украинцами, белорусами, литовцами, эстонцами и представителями других наций.

Самое главное – возросло количество контактов с нашими земляками, которые остаются на территории россии. Наши акции не ограничатся пикетами в эмиграции. Мы будем готовить наших соратников к силовому противостоянию с кремлевским режимом», – говорит один из соучредителей Лиги Свободных Наций Владимир Довданов.

Напомним, ВСУ добились нового успеха в Херсонской области.

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