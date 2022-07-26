Российский оккупант из Бурятии по имени Балдан Цидипов рассказал, что его батальон попал в осаду на Киевском направлении. Он получил ранения, и как следствие захватчику ампутировали ступню. При этом он считает это нормальным, и даже радуется такой ситуации.
Соответствующее видео опубликовало российское пропагандистское издание Zvezdanews.
"Ранение получил во время выполнения боевого задания во время "специальной военной операции" на Киевском направлении. Попали в осаду. Меня в бессознательном состоянии вынесли с поля боя с многочисленными ранениями, ампутировали ступню – ну это нормально", – рассказал оккупант.
В общей сложности он перенес 14 операций, но, по его словам, вернулся домой "целым и невредимым".
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
"Своего придумать нет мозгов": россияне снова украли украинскую песню, Горбунов от души высказал возмущение
"Мы с любимой": Резников показал пленившую его сердце женщину, собираются на Херсонщину
Не только не продвинулись, но и не досчитались бойцов: ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов
Денежная помощь украинцам: министр сообщила о двух проблемах с получением выплат, что нужно знать
За это Балдана был награжден "Золотой Звездой" героя россии, а награду ему вручил министр обороны рф сергей шойгу.
"Ампутировали ступню - это нормально". Бурят вернулся из Украины без ноги и радуется этому. Очевидно, задета не только нога, но и мозг", - комментируют Телеграм-каналы.
Напомним, что эксперт рассказал, в чем главная уязвимость оккупантов перед HIMARS.
Как сообщала Politeka, россияне устроили ад украинцам, которые хотят покинуть оккупацию.
Также Politeka писала, что у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении.