Очевидно, что у боевого бурята задета не только нога, но и мозг.

Российский оккупант из Бурятии по имени Балдан Цидипов рассказал, что его батальон попал в осаду на Киевском направлении. Он получил ранения, и как следствие захватчику ампутировали ступню. При этом он считает это нормальным, и даже радуется такой ситуации.

Соответствующее видео опубликовало российское пропагандистское издание Zvezdanews.

"Ранение получил во время выполнения боевого задания во время "специальной военной операции" на Киевском направлении. Попали в осаду. Меня в бессознательном состоянии вынесли с поля боя с многочисленными ранениями, ампутировали ступню – ну это нормально", – рассказал оккупант.

В общей сложности он перенес 14 операций, но, по его словам, вернулся домой "целым и невредимым".

За это Балдана был награжден "Золотой Звездой" героя россии, а награду ему вручил министр обороны рф сергей шойгу.

"Ампутировали ступню - это нормально". Бурят вернулся из Украины без ноги и радуется этому. Очевидно, задета не только нога, но и мозг", - комментируют Телеграм-каналы.

Напомним, что эксперт рассказал, в чем главная уязвимость оккупантов перед HIMARS.

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