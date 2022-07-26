Виктор Ющенко на момент своего президентства мог не допустить того, что произошло с Донбассом.

Об это рассказал журналист Денис Казанский.

"Кроме путина для меня виноват в войне на Донбассе Виктор Ющенко, который пришел к власти с лозунгами "бандитам тюрьмы". И он мог вернуть историю, если бы он посадил организаторов Северодонецкого съезда, которые в 2004 году пытались разорвать страну.

Если бы он посадил всех донецких олигархов или хотя бы сделал справедливую реприватизацию. Ничего этого сделано не было. Я считаю, что тогда Украина имела шанс сразу пойти европейским путем и избежать реванша, который состоялся.

Я не знаю, как Донбасс вообще может существовать с Россией, потому что тот формат отношений России с миром - он не надолго, России придется договариваться. путин точно не отступится, но рано или поздно этот маразм должен закончиться, потому что то, что происходит - это абсолютное безумие даже с точки зрения более-менее адекватных россиян", - считает Денис Казанский.

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