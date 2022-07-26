Заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный рассказал, кто из бойцов российской армии отличается наибольшей жестокостью.

"Пожалуй, все-таки буряты. Они не знают ни жалости – ничего. Если те, европеоидной расы, как говорится, – еще более-менее, то что касается бурят, – они не знают жалости, они жестче, чем остальные", – говорит он.



По его словам, военных из Бурятии поразил уровень жизни украинцев в небольших селах.



"Я лично не общался с ними. Но все равно рассказывают, насколько они поражены уровнем нашей жизни. Они поражены тем, как мы живем. Есть вот населенный пункт здесь у нас недалеко. Это маленький такой поселок городского типа: буквально пара-тройка многоэтажек – и все, больше там ничего нет. Но там школа – мало где в большом городе такую школу можно найти. Настолько там все такое нарядное, чистенькое.

Они приехали – там были буряты – и спрашивают местных: "А что это за город?" Местные говорят: "Какой город? Вы в селе". – "В селе? А мы думали, это город". Они полностью поражены уровнем жизни в Украине. Унитаз в доме – это для них что-то из разряда вон выходящее. Стивена Кинга почитать, пожалуй, нужно, что ли, или "Звездные войны" посмотреть. Это дичь. Армия похитителей бытовой техники, унитазов и тех ношенных трусов", – отметил Черный.

Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.

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