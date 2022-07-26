Заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный рассказал, кто из бойцов российской армии отличается наибольшей жестокостью.
"Пожалуй, все-таки буряты. Они не знают ни жалости – ничего. Если те, европеоидной расы, как говорится, – еще более-менее, то что касается бурят, – они не знают жалости, они жестче, чем остальные", – говорит он.
По его словам, военных из Бурятии поразил уровень жизни украинцев в небольших селах.
"Я лично не общался с ними. Но все равно рассказывают, насколько они поражены уровнем нашей жизни. Они поражены тем, как мы живем. Есть вот населенный пункт здесь у нас недалеко. Это маленький такой поселок городского типа: буквально пара-тройка многоэтажек – и все, больше там ничего нет. Но там школа – мало где в большом городе такую школу можно найти. Настолько там все такое нарядное, чистенькое.
Они приехали – там были буряты – и спрашивают местных: "А что это за город?" Местные говорят: "Какой город? Вы в селе". – "В селе? А мы думали, это город". Они полностью поражены уровнем жизни в Украине. Унитаз в доме – это для них что-то из разряда вон выходящее. Стивена Кинга почитать, пожалуй, нужно, что ли, или "Звездные войны" посмотреть. Это дичь. Армия похитителей бытовой техники, унитазов и тех ношенных трусов", – отметил Черный.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Большинство на стороне Украины: беларусы помогли собрать на мощное оружие для ВСУ
"Понимают нашу боль": Джамала в вышиванке прогулялась по городу на границе с россией
"Теперь все иначе": почему матери оккупантов не хотят забирать сыновей ни из морга, ни из плена
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.
Как Politeka сообщала, кондитеры рф забили тревогу и умоляют ЕС снять санкции.
Также Politeka писала, россия может лишится серьезного источника дохода в Африке.