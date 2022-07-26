Вражеская армия массово обстреливает украинские поля, провоцируя возникновение мощного дефицита. Но считающий себя президентом Беларуси александр лукашенко вины россиян не видит, несмотря на задукоментированные факты.

Как пишет издание "Белта", непризнанный мировым сообществом белорусский президент, безосновательно обвинил Украину в поджоге собственных полей.

В частности, александр лукашенко завил, что Украина сама поджигает собственные поля с помощью боевых вертолетов, чтобы создать так называемую "ужасающую картинку" для мира.

"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усиливается. Кадры горящих пшеничных полей специально подожжены боевыми вертолетами наших южных соседей ради ужасной картинки, никому не добавляют оптимизма", — заявил лукашенко.

Хотется написать только одно: кто-нибудь вызовите уже санитаров и пусть забирают его в смирительной рубашке.

Стоит отметить, что 4 июля из-за обстрела россиянами сгорело 90 га озимого ячменя в Днепропетровской области, а 6 июля из-за оккупантов сгорели поля с урожаем в Николаевской области.

Напомним, в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну.

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