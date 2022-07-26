Если вы обнаружили что-то подобное, то нельзя прикасаться и подходить к нему, потому что он в любой момент может сработать.

Россия массово использует в войне против Украины различные виды взрывоопасных предметов. После себя они оставляют опасные ловушки, которые могут убить.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель отдела организации пиротехнических работ ГСЧС Сергей Рева.

В частности, речь идет о минах с сенсорными датчиками и запрещенных международными конвенциями кассетных снарядах. Заметить эти предметы издалека практическую невозможно из-за высокой травы.

"Россияне используют мины с сенсорными датчиками движения. Когда вы к ним подходите, они могут сработать даже от колебаний, которые будут от вашего движения", – объясняет специалист.

Он отмечает, что чаще всего враг оставляет после себя противопехотные мины и кассетные элементы.

В частности, пиротехникам часто приходится работать с минами ПФМ-1, содержащими жидкое взрывоопасное вещество и срабатывающими от любого нажатия.

Больше всего их на востоке Украины, в частности, в Донецкой области. Они - дистанционного минирования, и разбрасываются по территории на достаточно большую площадь – покрывают около 100 квадратов. Их достаточно сложно найти, потому что боевые мины – зеленые.

Кроме того, враг постоянно использует запрещенные международными конвенциями кассетные элементы к РСЗО. Если вы обнаружили что-то подобное, то нельзя прикасаться и подходить к нему, потому что он в любой момент может сработать. То есть один неосторожный шаг может стоить жизни.

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